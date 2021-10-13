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17:28 13.10.2021

МИД поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской

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МИД поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской

Министерство иностранных дел Украины уже поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Государственной думы Наталии Поклонской, которая была назначена послом России в Кабо-Верде, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поставило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Спикер указал, что Поклонская находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"В связи с назначением Наталии Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", - пояснил он.

Теги: #кабо_верде #поклонская #мид
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