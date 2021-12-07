Суд в Киеве дал разрешение на задержание бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма Поклонской

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения бывшего так называемого прокурора временно оккупированного Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в государственной измене.

Согласно информации, размешенной во вторник на сайте Киевского апелляционного суда, коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение Шевченковского районного суда Киева об отказе в предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено", - говорится в сообщении суда.

Таким образом, как подчеркивают в Киевском апелляционном суде, суд вынес новое определение, которым удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В суде напоминают, что гражданка П. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении суда не указывается имя подогреваемой. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, речь идет о Поклонской.