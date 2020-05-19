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09:53 19.05.2020

Гордон считает, что интервью с Гиркиным и Поклонской станут материалами для судебного процесса в Гааге

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Гордон считает, что интервью с Гиркиным и Поклонской станут материалами для судебного процесса в Гааге

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что интервью депутата Госдумы РФ, экс-"прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской и террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) были сделаны им при содействии украинских спецслужб.

"Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиним были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина по измене и преступлениям, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины", - заявил Гордон в видеообращении, обнародованном на его YouTube-канале.

Гордон также заявил, что флешки с материалами интервью на данный момент переданы в Гаагу.

"Эти показания Поклонской и Гиркина станут одними из основных показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", - уверен он.

Он также подчеркнул, что заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность ему за помощь Украине в расследовании громких событий в Крыму и на Донбассе

Гордон также обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, партии "Европейская Солидарность", а также к журналистам, которые его "клеймили позором", с предложением обратиться в прокуратуру с интересующими их вопросами, а после - принесли ему публичные извинения.

Как сообщалось, ранее в Службе безопасности Украины заявили о намерении проанализировать ситуацию вокруг интервью Поклонской и Гиркина Гордону. Партия "Европейская Солидарность" также обратилась к СБУ с требованием немедленно начать производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета Украины Гордоном.

Теги: #интервью #гордон #гиркин #поклонская
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