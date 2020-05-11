Евросоюз ждет от Белоруссии соблюдения международных стандартов при проведении выборов президента

БЕЛОРУССИЯ-ВЫБОРЫ-ЕС

Минск. 11 мая. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Глава представительства Евросоюза в Минске Дирк Шубель заявил, что ЕС ожидает от белорусских властей соблюдения международных стандартов демократических выборов и равных условий для всех участников.

"Как и ранее, мы призываем власти Беларуси соблюдать и выполнять рекомендации ВОЗ для предотвращения и замедления распространения коронавируса. В то же время ЕС ожидает, что Беларусь обеспечит соблюдение международных стандартов демократических выборов, поставив всех участников (президентских выборов) в равные условия", - сказал Шубель агентству "Интерфакс-Запад" в связи со стартом президентской кампании в Белоруссии.

"Мы принимаем к сведению объявление о дате президентских выборов, которое было сделано в соответствии с Конституцией Беларуси. В этом году предвыборная кампания будет проходить в особых обстоятельствах, связанных с пандемией COVID-19", - отметил Шубель.

"Европейский союз будет следить за развитием событий как в предвыборный период, так и день выборов в той степени, в которой это будет возможно в ситуации, связанной с пандемией COVID-19", - добавил Шубель.

Парламент Белоруссии назначил очередные президентские выборы на 9 августа 2020 года. Между тем основные белорусские оппозиционные партии посчитали невозможным участие в президентских выборах в связи с распространением коронавируса и отказались выдвигать своих кандидатов.

К 11 мая о намерении баллотироваться в президенты заявили более 10 потенциальных кандидатов. Помимо действующего с 1994 года президента республики Александра Лукашенко, об участии в выборах заявили, в частности, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский, витебский предприниматель Владимир Провальский, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.