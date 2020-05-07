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16:17 07.05.2020

Офис генпрокурора выявил факты нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений

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Офис генпрокурора выявил факты нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений

Офис генпрокурора выявил факты нерационального использования госимущества пенитенциарных учреждений

Киев. 7 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Офис генерального прокурора направил в Министерство юстиции Украины документ прокурорского реагирования с требованием устранить нарушения законодательства об использовании государственного имущества пенитенциарными учреждениями и привлечь причастных должностных лиц к ответственности.

"По результатам прокурорских проверок, проведенных в I квартале 2020 года, были обнаружены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации прав на имущество и его использование, факты растраты и хищения государственной собственности, нерационального использования государственных средств учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Таким образом сумма причиненного государству ущерба составляет 170 млн грн", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В то же время, отмечается в сообщении, уже имеются факты привлечения руководителей пенитенциарных учреждений к уголовной ответственности.

Так, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении руководителю одного из учреждений исполнения наказаний в Запорожской области в присвоении государственных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

"По данным следствия, чиновник растратил бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт столовой учреждения. Он заключил ряд договоров с подрядными предприятиями на реконструкцию здания, которая должна быть завершена еще в 2019 году, однако работы так и не были выполнены. В то же время, руководитель учреждения подписал акты выполненных работ и платежные документы о переводе бюджетных средств подрядчикам. Такими действиями государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс. грн", - сообщает Офис генпрокурора.

Чиновнику была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Продолжается досудебное расследование.

Ему инкриминируется ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества.

Теги: #гбр #злоупотребления #пенитенциарная_служба
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