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13:55 05.05.2020

Ассоциация районных и областных советов призывает власти предотвратить нарушения в ходе реформы децентрализации

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Ассоциация районных и областных советов призывает власти предотвратить нарушения в ходе реформы децентрализации

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.

"Украинская ассоциация районных и областных советов обратилась к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады с просьбой урегулировать ситуацию вокруг грубых нарушений при внедрении децентрализационной реформы", - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации.

В частности, в обращении внимание акцентируется на ликвидации местного самоуправления на районном уровне, несовершенстве методики и закрытости при формировании укрупненных административно-территориальных единиц.

По мнению Ассоциации, отсутствие в будущем райсоветов приведет к ухудшению предоставления социальных услуг и координации громад, так как без промежуточного субрегионального уровня, например, содержание вторичной медицины или учреждений культуры для громад будет сложным.

Также в Ассоциации считают, что предложение оставить субрегиональный уровень только для организации государственной власти значительно сузит права граждан.

«Второе, на чем заостряет внимание Ассоциация, это то, что при формировании укрупненных районов и утверждении перспективных планов общин Правительством не учитывается мнение самих громад", - говорится в сообщении.

В связи с этим подчеркивается, что отсутствие реальных обсуждений при формировании границ административно-территориальных единиц ставит под угрозу удобство проживания людей в своих громадах.

Кроме того, Ассоциация отмечает, что такими действиями ответственные за реформу органы государственной власти нарушают законодательство Украины, нормы действующей Конституции, предусматривающие трехуровневую систему самоуправления.

Теги: #децентрализация #уарос
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