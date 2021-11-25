Политика

14:14 25.11.2021

Стефанчук: выходим на финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации

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Стефанчук: выходим на финальный текст изменений в Конституцию в части децентрализации

Работа зад законопроектом об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации находится на финишной прямой, заявляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"О децентрализации мы говорим довольно продолжительное время. Сейчас мы находимся на финишной прямой. Парламент уже принял немало важных законов для развития громад. Пока мы пытаемся сформировать конечное видение и выйти на финальный текст проекта изменений в Конституцию Украины в части децентрализации", - сказал Стефанчук на встрече с руководителем департамента демократии и управления Генерального директората — II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэлем Попеску.

По его словам, удалось прийти к согласию практически по всем вопросам, однако осталось несколько нюансов.

Стефанчук сообщил, что в настоящее время завершаются консультации с ассоциациями органов местного самоуправления и предстоит завершение юридического шлифования текста.

"Я очень надеюсь, что ко Дню местного самоуправления (7 декабря) мы сможем обсудить уже финальную версию изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, чтобы в ближайшее время вынести ее на рассмотрение парламента ", - отметил спикер.

Как сообщает сайт парламента, во встрече с Попеску также участвовал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Теги: #децентрализация #конституция #стефанчук
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