Политика

10:40 21.12.2021

Корниенко: в числе приоритетных задач следующего года - закрепление реформы децентрализации в Конституции

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Корниенко: в числе приоритетных задач следующего года - закрепление реформы децентрализации в Конституции

Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в начале седьмой сессии парламента, прогнозирует первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"В грядущем году парламент должен начать рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После обсуждения и согласования экспертами, его обновленный текст вернулся в Верховную Раду, где на базе межкомитетской рабочей группы будет подготовлен к регистрации. Думаю, это произойдет в начале седьмой сессии. А дальше мы отправим документ в Конституционный суд, который проверит его на соответствие статьям 157 и 158 Основного закона, и после этого на двух различных очередных сессиях одобрим предварительно и окончательно. Реформа децентрализации должна быть закреплена в Конституции", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", рассказывая о планах парламента на следующий год.

По словам первого вице-спикера, в 2022 году Верховная Рада продолжит внедрять системные реформы для улучшения жизни и благосостояния граждан Украины.

"В начале седьмой сессии мы планируем наконец-то перейти к рассмотрению во втором чтении законопроекта о реформе Службы безопасности Украины. Наше государство уже должно выполнить взятые на себя обязательства перед международными партнерами и превратить СБУ в спецслужбу, которая занимается, прежде всего, контрразведывательной деятельностью, а не правоохранительной. Надо лишить ее несвойственных экономических функций и даже гипотетической возможности давить на бизнес. Борьба с терроризмом и защита государственной тайны – именно на этих направлениях должна сосредоточиться перезагруженная СБУ", - отметил Корниенко.

Народный депутат подчеркнул, что "уже более чем актуальна пенсионная реформа".

"Рассчитываю на политическую свободу и сплоченность всех фракций и групп, чтобы уже в январе мы могли начать рассмотрение пакета законопроектов о накопительной пенсионной системе, которая должна заработать в Украине с 2023 года", - сказал Корниенко.

Первый вице-спикер также акцентировал, что парламент должен поддержать важные президентские инициативы по множественному гражданству и экономическому паспорту украинца.

"Введение множественного гражданства позволит объединить украинцев, которые по разным причинам находятся в разных частях света. Хотелось бы перейти к рассмотрению этих документов уже в начале следующей сессии Верховной Рады", - подчеркнул первый заместитель председателя Верховной Рады.

Корниенко также считает, что Рада не может затягивать и принятие законопроекта об экономическом паспорте украинца: "в 2023 году должны запустить Фонд будущих поколений, в котором будут накапливаться средства для украинцев, рожденных после 1 января 2019 года. Это плата за использование недр в Украине, которую дети смогут в будущем использовать, в частности, для обучения, приобретения жилья и лечения".

"В следующем году обязательно должны дать старт налоговой реформе. Соответствующий законопроект будет зарегистрирован в парламенте в ближайшее время и благодаря этому мощному документу удастся, в частности, снизить налогообложение доходов физических и юридических лиц, ввести налог на выведенный капитал и налогообложение дополнительной работы. Планируем принять этот закон весной, потому что сама налоговая реформа должна заработать уже с 2023 года", - прогнозирует Корниенко.

Теги: #децентрализация #рада #конституция #корниенко
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