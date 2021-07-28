Политика

17:47 28.07.2021

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

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Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков готов незамедлительно внести на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, как только его текст будет наработан и зарегистрирован.

"По состоянию на сегодня текста этого законопроекта нет. Если бы он был, я бы поставил его одним из первых на рассмотрение Верховной Рады Украины. То есть за мной как за главой парламента задержки не будет", - сказал Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Одесской области в среду.

Спикер парламента убежден, что текст этого законопроекта должен быть наработан и принят в Раде как можно быстрее. "По логике вещей, сначала должны быть изменения в Конституцию, а потом - все остальное. Но мы пошли уже по тому пути, по которому пошли, поскольку выборы должны были состояться по новой системе. Но затягивать с этим (принятием изменений в Конституцию в части децентрализации - ИФ) не стоит. Этот вопрос беспокоит и регионы, и меня как руководителя Верховной Рады, и многих депутатов, особенно мажоритарщиков", - уточнил спикер парламента.

При этом Разумков считает непринципиальным вопрос о том, кто выступит инициатором этой законодательной инициативы, в частности, предложит ли внести эти изменения в Основной закон именно президент. "Непринципиально, кто будет вносить законопроект. Вопрос лишь в том, чтобы он был качественно написан. Потому что в прошлый раз текст законопроекта был внесён, но позже отозван. Мы не можем позволить себе постоянно идти таким путём. А кто будет формальным автором этого законопроекта, мне, если честно, все равно, лишь бы он был качественным, и за него было 300 голосов. Брать на себя законодательную инициативу в этом вопросе я не планировал, но посмотрим", - пояснил он.

Со слов Разумкова, подготовка этого законопроекта к рассмотрению в зале заседаний Верховной Рады является зоной ответственности комитета по вопросам по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Надеюсь, что вскоре мы увидим текст этого законопроекта. Этим занимается и Клочко (глава профильного комитета Андрей Клочко - ИФ), и Корниенко (первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко - ИФ). Я каждый раз поднимаю этот вопрос и во время заседаний консультативной рады, которая возобновила свою работу при Верховной Раде Украины", - сказал спикер.

Он также настаивает, чтобы этот документ был максимально согласованным со всеми депутатскими фракциями и группами парламента, поскольку "изменения в Конституцию невозможно поменять между первым и вторым чтением".

"Это непростой вопрос: сначала нужно 226 голосов, чтобы отправить законопроект в Конституционный суд, потом снова 226 голосов (чтобы предварительно одобрить законопроект на очередной сессии Рады - ИФ), а на следующей сессии - 300 (чтобы принять законопроект в целом как закон - ИФ). И если выйдет так, что мы получим 229 голосов, то никто не будет разбираться, почему так вышло", - добавил Разумков.

Как сообщалось, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спрогнозировал, что окончательный текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации может быть наработан ближе к осени и до декабря направлен в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону.

Теги: #законопроект #децентрализация #разумков
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