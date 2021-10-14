Политика

12:16 14.10.2021

Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации "войдёт в Раду" до 7 декабря

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Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации "войдёт в Раду" до 7 декабря

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте ко Дню местного самоуправления, который ежегодно отмечается в Украине 7 декабря.

"Насколько я владею информацией, этот законопроект наработан, в том числе рядом организаций местного самоуправления. В ближайшее время должен быть проведен "стол переговоров" с этими организациями. Я знаю, что есть четыре вопроса, которые вызывают дискуссию. Это, в частности, вопросы районов и предоставления статуса юридического лица территориальным громадам. Поэтому, думаю, после такой дискуссии законопроект уже будет зафинален, выведен в нормативную основу и будет подан. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы ко дню местного самоуправления он вошёл в Раду и начал свой путь", - сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос о перспективах предварительного принятия этого законопроекта до конца текущей сессии (согласно календарному плану, шестая сессия Верховной Рады завершиться 21 января), Стефанчук отметил, что "если Верховная Рада хорошо поработает, то до конца этой сессии мы можем направить его в Конституционный суд".

"Если Конституционный суд расстроит его и направит назад, то мы, конечно, сделаем все, чтобы до февраля рассмотреть его в первом чтении, потому что рассмотрения (законопроектов о внесении изменений в Конституцию - ИФ) в первом и во втором чтении должны проходить на двух разных сессиях Верховной Рады Украины", - уточнил Стефанчук.

При этом он напомнил, что для принятия решения о внесении изменений в Основной закон необходимо 300 голосов народных депутатов, поэтому "это должен быть реально результат компромисса между всеми фракциями".

Теги: #законопроект #децентрализация #конституция
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