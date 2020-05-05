В Киеве на Троещине до 22 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

В Киеве до 22 июня на пересечении улиц Сержа Лифаря и Оноре де Бальзака частично ограничат движение транспорта в связи со средним ремонтом, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На путепроводе над скоростным трамваем на улице Сержа Лифаря (пересечение с улицей Оноре де Бальзака) начинаем средний ремонт.

Обновлять деформационные швы, покрытия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.