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05:39 05.05.2020

В Киеве на Троещине до 22 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

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В Киеве до 22 июня на пересечении улиц Сержа Лифаря и Оноре де Бальзака частично ограничат движение транспорта в связи со средним ремонтом, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На путепроводе над скоростным трамваем на улице Сержа Лифаря (пересечение с улицей Оноре де Бальзака) начинаем средний ремонт.

Обновлять деформационные швы, покрытия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

 

Теги: #киев #украина #дороги #транспорт
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Интерфакс-Украина
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