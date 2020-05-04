Прокуратура выдвинула подозрение укусившему полицейского заммэра Каменки Черкасской области

Заместитель городского головы Каменки Черкасской области уведомлен о подозрении в причинении легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа, сообщает прокуратура области.

"Смелянская местная прокуратура согласовала сообщение о подозрении одному из заместителей городского головы Каменки за умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением последним служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)",- говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черкасской области в понедельник.

По информации прокуратуры, 20 марта полицейские в Каменке остановили автомобиль под управлением заместителя городского головы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Для составления соответствующих административных материалов чиновника доставили в отделение полиции, где он начал выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, пытался покинуть помещение полиции… умышленно укусил полицейского за левую кисть, чем причинил ему телесные повреждения в виде двух повреждений второго пальца левой кисти, которые согласно заключению судебно-медицинского эксперта относятся к категории легких телесных повреждений",- говорится в сообщении.