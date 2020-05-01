События

11:41 01.05.2020

В Пекине вновь открывают Запретный город, музеи и парки, но допуск посетителей ограничен

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Запретный город - одну из главных достопримечательностей Пекина - вновь открыли для туристов после того, как в конце января музейный комплекс приостановил работу из-за угрозы коронавируса, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Однако теперь на территорию музея под открытым небом в день будут допускать всего 5 тыс. посетителей, а не 80 тыс., как раньше.

Ежегодно Запретный город посещали около 7 млн туристов. В 1987 году Запретный город был внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества

В Пекине возобновили работу другие музеи и парки. Тем не менее, пока туда разрешено пускать лишь 30% от прежнего числа посетителей.

Ранее Госкомздрав КНР сообщил, что в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у прибывших из-за рубежа, еще шесть - внутри страны.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 874 случая заражения, из них 1670 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны пятый день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1511 случаев заболевания: в Гонконге - 1037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

Теги: #китай #туристы
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