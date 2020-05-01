С 1 мая в Черкассах смягчают карантин для части предпринимателей

Власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания, сообщили в пресс-службе горсовета областного центра.

"Первого мая, часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить свою деятельность. Решение об этом принял на своем заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета. К такому шагу здесь прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые через карантин оказались на грани выживания", – говорится в сообщении на сайте горсовета в четверг.

По информации инициативной группы предпринимателей города, льготы, которые были предоставлены предпринимателям по налогообложению, они не могут применить, поскольку до сих пор не разработан механизм их применения.

"Это же касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить... Малые предприниматели оказались не на гране, а за гранью выживания", – цитирует слова предпринимателей сайт горсовета.

Предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и "коронавирусные" правила – установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.