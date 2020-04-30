На закупки медсредств за рубежом ни тратились бюджетные средства, коммерческие организации закупки для себя оплачивали за свой счет

На закупку медицинских средств для борьбы с коронавирусом, которые проводились несколько недель за рубежом под эгидой Офиса президента Украины, не тратились средства из бюджета страны, а коммерческие организации закупки для собственных нужд оплачивали за свой счет, подчеркивает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Офис президента на следующей неделе о работе наших благотворительных фондов сделает большой отчет. Мы покажем, сколько денег было потрачено, на что – на самолеты, на закупку средств защиты и т.д. Там много чего сделано. Мы также ремонтировали ИВЛы, которые есть в Украине - на это также тратились средства. Но хочу подчеркнуть: на все, что делал Офис президента, не было потрачено ни копейки из государственного бюджета Украины. Это все оплачивалось из благотворительных фондов", - рассказал он на брифинге в четверг после прибытия очередного самолета из Китая, который стал последним под эгидой Офиса президента.

Тимошенко указал, что средства, которые покупали коммерческие организации, они привозили за свой счет, оплачивали самолеты. "Для своих потребностей. Ритейлеры – для продажи. Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было", - отметил он.