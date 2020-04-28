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20:33 28.04.2020

HD-group приобрела Черновицкий хлебокомбинат у холдинга "Хлебные инвестиции"

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HD-group приобрела Черновицкий хлебокомбинат у холдинга "Хлебные инвестиции"

АО "Черновицкий хлебокомбинат" вошел в состав группы компаний HD-group, до этого он принадлежал холдингу "Хлебные инвестиции", сообщила пресс-служба группы.

Согласно ее пресс-релизу во вторник, общая мощность предприятия составляет 120 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Мощность линий по производству формовых хлебов составляет 82 тонны в сутки, линии по производству батонов и подовых хлебов - 31 тона в сутки, линии по производству мелкоштучных изделий - 5 тонн в сутки, кондитерский цех - 2 тонны в сутки.

В структуре производства хлебокомбината хлебная продукция занимает 94%, булочные и кондитерские изделия - 6%. Хлебная продукция представлена 22 видами хлеба, а кондитерские и хлебобулочные изделия - более 50 видами продукции.

По информации HD-group, предприятие имеет торговую сеть, которая насчитывает 51 собственную точку продаж.

"Интеграция Черновицкого хлебокомбината в состав HD-group началась, когда мир накрывала эпидемия COVID-19 и мы понимали все сложности этого проекта! Это был настоящий стресс-тест для компании и первый большой проект инвестиционного фонда, созданного акционерами HD-group для осуществления профильных инвестиций в пищевой индустрии…Скажу одно - мы не намерены отходить от намеченной нами стратегии и скоро нам нужно будет объявлять о завершении еще нескольких подобных проектов. И так точно будет, потому что даже в такое непростое время нужно запускать свои космические корабли мечты", - цитируется в релизе совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов.

HD-group основана в 1998 году как ГК "Хлебодар" в Запорожье. В 2019 году ГК "Хлебодар" была трансформирована в HD-group. В состав группы входят зерноперерабатывающие предприятия ("ДП Агросервис 2000" и ООО "Запорижмлин" оба - Запорожье); заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (Запорожский хлебокомбинат №1, ОДО "Запорожский хлебозавод №3", ООО "Мелитопольский хлебокомбинат", ОДО "Бердянский хлебокомбинат", ОДО "Запорожский хлебозавод №5", ОДО "Ореховский хлебокомбинат" все – Запорожская обл.); завод по производству джемов, варенья (ООО "Фита – Трейд" Днепр); бакалеи (Шевченковский завод продтоваров, Киевская обл.); компании по организации закупок и логистики.

В 2017 году в группе стартовала трансформация. Изменения произошли по шести основным позициям: кластеризация бизнес-направлений с разработкой ключевых показателей эффективности; переход к матричной системе менеджмента с созданием support hub, который поддерживает все бизнес-направления; создание операционного хаба (back office), создание офиса по оценке проектов; разработка системы раннего реагирования и использование оперативной внутренней коммуникации. В проект по трансформации было вложено EUR300 тыс.

В настоящее время HD-group функционирует как агрифуд платформа, выступая сервисным центром с набором аутсорсинговых функций на B2B рынке – от производства товаров (в рамках действующих производственных направлений) до оказания сервисных услуг по организации закупок и логистики. Группа имеет 4,6 тыс. точек продаж. Мощности заводов по производству хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий составляют 72 тыс. тонн в год, по производству джемов и варенья – 750 тонн в год, наполнителей - 250 тонн в год. Мощности элеватора оцениваются компанией в 35 тыс. тонн, завода по переработке зерновых – 45 тыс. тонн в год. Группа покрывает пять регионов Украины.

Теги: #hd_group #украина
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