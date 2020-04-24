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01:08 24.04.2020

ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

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ГБР сообщило о подозрении пяти следственным Нацполиции за незаконное задержание 8 человек

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г.Краматорске, совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении пяти следователем одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Луганской области, которые в мае 2019 незаконно задержали 8 человек по подозрению в занятии игорным бизнесом.

"Ночью 6 мая 2019 правоохранители по подозрению в занятии игорным бизнесом незаконно задержали одного человека и семь женщин, одна из которых была беременной, и поместили их в изоляторы временного содержания. Хотя правоохранители не имели правовых оснований для задержания", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве по ч.2 ст.28, ч.1 ст.371 (заведомо незаконном задержании, совершенном по предварительному сговору группой лиц) УК Украины осуществляет Луганское управление ДВБ Нацполиции Украины.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет", – подытожили в Бюро.

Теги: #гбр #нацполиция #подозрение
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