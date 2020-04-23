События

20:56 23.04.2020

Украинцы Дании передали больницам Тернопольщины 31 аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

3 мин читать
Украинцы Дании передали больницам Тернопольщины 31 аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Украинцы Дании совместно с волонтерами организации "Bevar Ukraine" передали медицинским учреждениям Тернопольской области грузовик гуманитарной помощи, в котором, среди прочего, в грузе – 31 аппарат искусственной вентиляции легких, которые необходимы для пациентов с тяжелой формой COVID-19, сообщает волонтерская организация украинцев в Дании "Bevar Ukraine", выступившая организатором проекта.

      "Наша организация занимается сбором и передачей гуманитарной помощи из Дании украинским школам, садикам, больницам, домам престарелых. Мы не могли оставаться в стороне, когда Украина столкнулась с угрозой коронавируса. При поддержке наших доноров в Дании мы собрали медицинское оборудование, необходимое для борьбы с COVID-19. Кроме того, украинцы, проживающие в Дании, собрали более 50 тыс. датских крон (200 тыс. грн), что позволит закупить более 200 защитных костюмов для украинских медиков", - рассказал председатель "Bevar Ukraine" Андрей Кузьмин.

      Кроме аппаратов ИВЛ, "Bevar Ukraine" передал украинским больницам анализаторы крови, мониторы пациента, диагностические системы, оборудование для операционных, больничные кровати, расходные материалы и пр.

      Донорами оборудования стали датские больницы (Aarhus Universitetshospital, Køge Sygehus, Capio CFR), благотворительные организации (Hjælp Østeuropa, Dansk International Humanitær Hjælp, Viomis Aid, Rumæniensprojektet af 1992) и частные лица (Tom Faber Nisbeth Meyer, Mark Bertz).

      "Учитывая, что на всю область мы имеем 138 аппаратов ИВЛ, эта помощь является существенной для Тернопольщины. Часть оборудования будет передана в областную инфекционную больницу", - рассказал председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

      По предварительным подсчетам, стоимость помощи превышает 120 тыс. евро.

      Распределять груз по больницам Тернопольщины будут благотворительный фонд "Свет Реформации" совместно с областным управлением МОЗ в зависимости от потребности.

      "Мы планируем, что уже к концу недели все это медицинское оборудование будет находиться в больницах области. Наша цель - опережать события и обеспечить помощью именно те районы, где вспышки вируса только начались или могут начаться в ближайшие дни. Также будем учитывать укомплектованность больниц". - пояснил руководитель БФ "Свет Реформации" Иван Гонтарь.

      Именно БФ "Свет Реформации" обеспечил прием гуманитарного груза в Украине – фонд занимался коммуникацией с госорганами, растаможиванием, приемом груза на склад и дальнейшим распределением по больницам.

      "Это наши надежные партнеры, которые не один раз помогали нам в приеме груза в Украине", - отметил Кузьмин.

Волонтерская организация "Bevar Ukraine" ("Сохрани Украину") основана в 2014 году для медицинской и гуманитарной помощи в связи с войной на востоке Украины. Основными донорами являются датские больницы, коммуны, компании, фонды, церкви и другие благотворительные организации, а также датчане и украинцы, проживающие в Дании. Ежегодно "Bevar Ukraine" помогает десяткам заведений по Украине, основными получателями помощи являются детские дома, образовательные учреждения и учреждения для детей, больницы, хосписы и дома престарелых.

      За это время организация направила в Украину 30 грузовиков и 2 самолета (всего более 360 тонн) гуманитарной помощи на сумму свыше 1 млн евро.

      "Свет Реформации" — это благотворительный фонд, основанный членами церкви евангельских христиан-баптистов. Миссия фонда - служение Богу через помощь нуждающимся, для этого привлекаются зарубежные и украинские благотворители, христианские миссии и церкви. "Свет Реформации" сотрудничает с благотворителями из нескольких стран Западной Европы. Офис фонда и состав помощи находится в Тернополь. Начало гуманитарной дела было положено в 2008 году. Основными получателями помощи являются больницы, гериатрические пансионаты, хосписы, территориальные центры предоставления социальных услуг, школы, интернаты, реабилитационные центры, благотворительные фонды, церкви, а также армия и переселенцы.

Теги: #волонтеры #bevar_ukraine #дания #ивл
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:56 23.04.2020
"Укрзализныця" закупила 24 аппарата ИВЛ, поставка ожидается в середине мая

"Укрзализныця" закупила 24 аппарата ИВЛ, поставка ожидается в середине мая

15:26 23.04.2020
К концу мая Минздрав сможет закупить около 200 украинских аппаратов ИВЛ, они будут вдвое дешевле зарубежных – совещание у Зеленского

К концу мая Минздрав сможет закупить около 200 украинских аппаратов ИВЛ, они будут вдвое дешевле зарубежных – совещание у Зеленского

14:56 15.04.2020
Жители Украины снова больше всего доверяют волонтерам - соцопрос

Жители Украины снова больше всего доверяют волонтерам - соцопрос

14:07 15.04.2020
В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы – совещание у Зеленского

В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы – совещание у Зеленского

10:21 15.04.2020
Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

14:54 13.04.2020
Программа деятельности Кабмина предусматривает развитие культуры волонтерства в Украине

Программа деятельности Кабмина предусматривает развитие культуры волонтерства в Украине

13:28 13.04.2020
Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

16:13 10.04.2020
Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

Запорожские предприятия "Метинвеста" передали продуктовые наборы одиноким ветеранам

16:42 09.04.2020
"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

"Киевстар" свыделит 30 млн грн на закупку 10 ИВЛ и 20 мониторов состояния пациента для 7 украинских больниц

13:51 09.04.2020
Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

Необходимо организовать онлайн-уроки использования ИВЛ в регионах и обеспечить защитой врачей не только в опорных больницах – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

В Италии число выздоровевших от коронавируса впервые за время эпидемии превысило число новых случаев заражения

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

В Николаевской области перекрыт въезд и выезд из села, где произошла вспышка коронавируса - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения, сообщил губернатор

В Египте продлевают действие комендантского часа на время Рамадана

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Офис президента поздравил мусульман с началом Рамадана

В лесах Житомирской области возник новый пожар

Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

В Грузии будут сажать на шесть лет за нарушение правил ЧП и карантина

Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА