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14:07 23.04.2020

В западном регионе обнаружен коронавирус у двоих сотрудников пенитенциарного учреждения - Денисова

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В западном регионе обнаружен коронавирус у двоих сотрудников пенитенциарного учреждения - Денисова

В одном из пенитенциарных учреждений западного региона был обнаружен коронавирус у двоих сотрудников, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время проверки Офисом омбудсмена состояния обеспечения мер по предотвращению и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтверждено коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР", - написала она на своем канале в Telegram.

Отмечается, что заболевшие сотрудники находятся на больничном с 6 апреля. Проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми они контактировали.

"Отмечаю, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденные случаи заболеванием COVID-19 - отсутствуют", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась к министру юстиции Украины Денису Малюське с просьбой неотложно принять меры для локализации и недопущения распространения COVID-19 среди сотрудников учреждения и заключенных. В частности, Денисова настаивает на необходимости самоизоляции персонала и изоляции заключенных, контактировавших с заболевшими сотрудниками, а также на проведении обязательного ежедневного температурного скрининга в учреждении.

Теги: #пенитенцарная_служба #коронавирус #омбудсмен #денисова
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