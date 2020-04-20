На Закарпатье на сегодня 196 больных COVID-19 и 6 жертв

На утро понедельника на Закарпатье у 196 человек установлен диагноз COVID-19, 39 из которых - медицинские работники, 8 дети, сообщает обладминистрация в Фейсбук.

Скончались 6 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 16 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели.

На утро 20 апреля Областным лабораторным центром проведено 985 исследований COVID-19 методом ПЦР

По информаци ЦОЗ Минздрава Украины, за минувшие сутки в Закарпатской области зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19