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13:49 16.04.2020

На Донбассе завершено взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14

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На Донбассе завершено взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14

Завершился процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

"В Донецкой области мы передали на неподконтрольную сторону 10 человек и в Украину приняли 9 человек. Один, кто был запрошен той стороной на перемещение, отказался. В Луганской области только что завершен обмен. Мы получили 11 украинцев, на запрос той стороны мы передали 4 человек. Они запрашивали 7, но трое отказались пересекать линию разграничения", - рассказал он.

Таким образом, по его словам, Украина получила 20 человек, на неподконтрольную территорию передано 14.

На сайте президента Украины опубликован список освобожденных.

Граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (милиционер)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

Граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Мироныч Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала на своей странице в Facebook, что освобожденный из ОРДО военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

Вернувшийся из ОРЛО Виталий Желдак, по которому к омбудсмену обращалась его мама в сентябре 2019 года, был осужден так называемым "Верховным судом ЛНР" и незаконно содержался в Славяносербской исправительной колонии Луганской области.

Александр Табачный – инвалид и ветеран МВД Украины, один из самых старших людей, кто попал в плен и с 2019 года находился на временно оккупированной территории Луганской области в Луганском СИЗО.

Освобожденная Алевтина Попова незаконно удерживалась с 2018 года в исправительном учреждении на временно оккупированной территории города Луганск. Она была осуждена так называемым судом "ЛНР" за "государственную измену".

Самый молодой из освобожденных Сергий Русинов был задержан силовиками так называемой "ЛНР" в 2018 году из-за того, что в социальных сетях призывал к единству Украины, и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Он был приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в Славяносербской исправительной колонии.

"К сожалению, вся его родня осталась на временно оккупированной территории Луганской области, из-за чего они не имеют возможности ему помогать, но есть люди, которые хорошо его знают и готовы поддержать. Именно они обратились ко мне с просьбой передать Сергею помощь для быстрой адаптации в мирной жизни", - отметила Денисова.

Теги: #ордло #ткг #резников #обмен_пленными
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