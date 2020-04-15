Roshen запустил доставку продукции

Корпорация Roshen (Киев), крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, запустил онлайн-магазин и доставку продукции курьером по Киеву и через "Нова Пошта" по всей Украине.

Согласно информации на сайте корпорации, есть три опции доставки - самовывоз (бесплатно), курьером (доступно для Киева, стоимость 59 грн), и через "Нова Пошта" (доступно по Украине, стоимость 59 грн).

Также возможна доставка через сервис курьерской доставки товаров Glovo из 10 магазинов Киева.

Минимальная сумма заказа для доставки составляет 300 грн.

В корпорации отметили, что сейчас доставка работаете тестовом режиме.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.