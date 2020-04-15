События

23:45 15.04.2020

Roshen запустил доставку продукции

1 мин читать
Roshen запустил доставку продукции

Корпорация Roshen (Киев), крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, запустил онлайн-магазин и доставку продукции курьером по Киеву и через "Нова Пошта" по всей Украине.

Согласно информации на сайте корпорации, есть три опции доставки - самовывоз (бесплатно), курьером (доступно для Киева, стоимость 59 грн), и через "Нова Пошта" (доступно по Украине, стоимость 59 грн).

Также возможна доставка через сервис курьерской доставки товаров Glovo из 10 магазинов Киева.

Минимальная сумма заказа для доставки составляет 300 грн.

В корпорации отметили, что сейчас доставка работаете тестовом режиме.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов в разных регионах страны. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

Теги: #доставка #продукция #рошен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 15.04.2020
Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

Novus запустил услугу доставки продуктов через сервис Glovo

13:30 15.04.2020
"Нова Пошта" запускает в южном регионе доставку из интернет-супермаркета "Таврия В"

"Нова Пошта" запускает в южном регионе доставку из интернет-супермаркета "Таврия В"

15:38 13.04.2020
"Нова Пошта" запустила доставку продуктов из супермаркетов"Ашан"

"Нова Пошта" запустила доставку продуктов из супермаркетов"Ашан"

11:47 11.04.2020
20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

20 тыс медицинских защитных костюмов от Порошенко уже переданы в больницы – "Евросолидарность"

13:46 07.04.2020
"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

13:41 07.04.2020
Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

12:12 04.04.2020
Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

Порошенко: несмотря на жесткую конкуренцию в мире за медтовары, мы закупили 100 тыс. защитных костюмов для украинских медиков

19:21 01.04.2020
Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

Кличко: мы заказали маски и аппараты ИВЛ, но есть проблемы с логистикой

18:29 30.03.2020
НИСИ предлагает установить требования безопасности к транспорту и службам доставки и разрешить городское и междугороднее сообщение

НИСИ предлагает установить требования безопасности к транспорту и службам доставки и разрешить городское и междугороднее сообщение

11:37 25.03.2020
"Нова Пошта" будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

"Нова Пошта" будет бесплатно доставлять помощь больницам, детдомам и военным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: надеемся, что освобождение удерживаемых лиц состоится в четверг-пятницу, скорее всего, будет происходить в двух местах

Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Во Львове в результате взрыва на территории больницы умер мужчина - полиция

Среди военнослужащих Госпогранслужбы Украины зафиксирован первый случай заболевания COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество умерших с коронавирусом во Франции превысило 17 тыс

У трети моряков на французском авианосце "Шарль де Голль" выявлен коронавирус

Укроборонпром вернул домой своих сотрудников с Азербайджана

Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии COVID-19

Украинский стартап Delfast Bikes получил грант в 3 млн грн от USAID на разработку грузового электробайка для курьеров

В Николаевской области до 22 человек возросло количество инфицированных коронавирусом

С четверга на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию – КГГА

В Кропивницком из-за коронавируса с 17 апреля прекращается работа рынков - горсовет

ЕС планирует после кризиса COVID-19 сначала открыть внутренние границы, внешние - на втором этапе

СБУ выявила миллиардные злоупотребления с государственными средствами при закупках продуктов питания в учреждения исполнения наказаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА