Следующий этап обмена удерживаемыми лицами может состояться уже на неделе - Денисова

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" может пройти ещё до Пасхи, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - заявила она в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

В то же время она отметила, что все вернувшиеся пройдут обязательную обсервацию.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обесрвации по тому порядку, который утвержден Министерством здарвоохранения и главным санитарным врачом", - сообщила Денисова.

"Государство и президент планируют вернуть всех граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях и в России", - подчеркнула она.