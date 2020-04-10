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11:12 10.04.2020

АМКУ: шесть торговых сетей на время карантина убрали торговую наценку на социальные товары

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АМКУ: шесть торговых сетей на время карантина убрали торговую наценку на социальные товары

Торговые сети Novus, Billa, Varus, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт" на период карантина упразднили торговую наценку на товары первой необходимости, сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т.ч. гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца", - написал Хмельницкий в Facebook.

По его словам, во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, снизили торговую наценку "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", "АТБ-Маркет".

"Мы уже получили от них соответствующие письма. Эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров на которые снижены наценку можно будет увидеть на сайте компании)", - отметил он.

Теги: #наценка #амку
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