События

18:27 07.04.2020

В Великобритании за сутки зафиксировали более 800 смертей от коронавируса

1 мин читать

Число умерших пациентов с коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 854 человека, сообщает во вторник газета The Guardian.

Это обобщенные данные, поступившие из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В Англии за сутки скончались 758 человек, в Шотландии - 74 человека, в Уэльсе - 19 человек, в Северной Ирландии - трое.

Накануне министерство здравоохранения Великобритании сообщало, что в общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 5 373 человека.

Данные на вторник британский Минздрав пока не сообщал, обычно они несколько отличаются от суммарных данных по Шотландии, Англии, Северной Ирландии и Уэльсу из-за разных методик подсчета.

Положительные анализы на коронавирус по состоянию на понедельник сдали 51 608 жителей Великобритании.

Теги: #великобритания #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:32 07.04.2020
В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордное суточное число смертей от коронавируса

19:26 07.04.2020
В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

В Коцюбинском под Киевом подтвердились еще три случая заболевания COVID-19 – и.о. мэра

19:17 07.04.2020
Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

19:07 07.04.2020
Норвегия снимает некоторые ограничения, действующие в связи с коронавирусом - премьер

Норвегия снимает некоторые ограничения, действующие в связи с коронавирусом - премьер

19:04 07.04.2020
Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

Президент США может открыть экономику в непострадавших от вируса регионах - Мнучин

19:04 07.04.2020
В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

19:00 07.04.2020
В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

В Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 113 человек

18:53 07.04.2020
Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

Зеленский: на действия мэра Запорожья уже отреагировали СБУ и МВД

18:47 07.04.2020
Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

Зеленский: все ограничения временны и нужны для сохранения жизни и здоровья людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей"

18:43 07.04.2020
В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

В "Голосе" предлагают Кабмину изменить введенные в Украине карантинные меры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

Зеленский: 78% заболевших коронавирусом в Украине – люди до 60 лет, опасно думать, что вас это не коснется

На этой неделе прибудут минимум 7 самолетов из Китая и Кореи с тестами, аппаратами ИВЛ и защитными средствами – Зеленский

Украина начнет на этой неделе изготавливать свои тест-системы ПЦР, ежедневно выпускает 900 тыс. масок – Зеленский

Боевики на Донбассе 4 раз нарушили режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин отобрал наиболее уместные предложения от регионов об изменениях в бюджет и готов предложить их на рассмотрение Рады – Зеленский

Зеленский утвердил главкома ВСУ Хомчака и ввел министра финансов Марченко в состав СНБО

Пентагон мобилизовал медиков-резервистов для борьбы с коронавирусом в Нью-Йорке

В Харькове неизвестные напали на начальников УГРО и Отдела розыска областного главка полиции

Государство сделает все, чтобы граждане могли отпраздновать Пасху дома – Зеленский

На этой неделе прибудут минимум 7 самолетов из Китая и Кореи с тестами, аппаратами ИВЛ и защитными средствами – Зеленский

Украина начнет на этой неделе изготавливать свои тест-системы ПЦР, ежедневно выпускает 900 тыс. масок – Зеленский

Коронавирус выявили у более половины находящихся на борту круизного лайнера Greg Mortimer

Боевики на Донбассе 4 раз нарушили режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали – штаб ООС

Число зараженных COVID-19 в США выросло почти до 370 тыс. человек, умерли более 11 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА