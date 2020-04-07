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14:36 07.04.2020

Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом, но "пока не надо"

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Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом, но "пока не надо"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при необходимости готов подключиться к помощи врачам в борьбе с коронавирусом.

"Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник - ИФ), значит, с тобой пойдем лечить людей.Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", - сказал Лукашенко, заслушивая во вторник доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, президент заявил, что в стране необходимо сделать все возможное для спасения людей с коронавирусом, и делать это "без паники, спокойно и красиво". "Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что "человек не должен думать, что, если он туда попал с этим вирусом, он - смертник". "Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все", - добавил он.

Кроме того, он возмутился ростом цен на средства защиты и поручил Комитету государственного контроля разобраться с этой проблемой. "У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки (завышающие цены - ИФ). Никому не позволено на этом наживаться", - сказал Лукашенко.

"И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь", - поручил президент КГК.

Теги: #коронавирус #лукашенко #беларусь
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