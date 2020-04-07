Число заражений коронавирусом в Узбекистане достигло 472

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики.

"К 10:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 472", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

По данным Минздрава Узбекистана, на карантине находятся более 100 тыс. человек, в том числе более 23 тыс. человек - в стационарах, выздоровели 30 пациентов, зафиксировано два летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.