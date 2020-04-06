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12:42 06.04.2020

Улучшилось состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19 в Черновцах

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Улучшилось состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19 в Черновцах

В Черновцах, в реанимации областной детской больницы улучшилось состояние младенца, который родился от матери с подозрением на COVID-19, улучшилось, его сняли с кислородной дотации, сообщает в понедедьник Черновицкая облгосадминистрация в Фейсбук.

Кроме того, в реанимации Сторожинецкой центральной районной больнице есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации. Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных - стабильно тяжелое. Если состояние ребенка ухудшится, ее планируют перевести в областную детскую больницу.

В реанимационном отделении Глыбокской центральной районной больницы оказывают помощь четырем лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные - с подозрением. Одного больного госпитализировали в медицинское учреждение в ночь на воскресенье, 5 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных - на кислородной дотации.

Пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у реанимации Кицманской центральной районной больницы. У него пневмония и аритмия.

В областной больнице двое больных с коронавируса находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 - кислородной дотации. Также на кислородной дотации три человека с подозрением на коронавирус.

В реанимации Черновицкой городской больницы №1 трое пациентов. В двух подтверждено коронавирус, их состояние улучшилось. Если положительная динамика сохранится, больных переведут в отделение. Состояние больного с подозрением на COVID-19 пока тяжелое.

В Хотинской центральной районной больницы одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке.

По информации Минздрава Украины, на утро понедельника в Черновицкой области - 220 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19 (за сутки их число не увеличилось), 5 человек умерли.

В Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19 (за сутки 68 новых, 38 человек умерли (+6).

Теги: #коронавирус #черновцы
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