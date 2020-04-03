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19:11 03.04.2020

Шмыгаль обсудил со Всемирным банком реализацию проекта на $135 млн по улучшению здравоохранения в Украине

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Шмыгаль обсудил со Всемирным банком реализацию проекта на $135 млн по улучшению здравоохранения в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером реализацию совместного проекта на $135 млн "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"Сегодня провел встречу с и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером. Говорили, в частности, о совместном проекте Всемирного банка и Минздрава "Улучшение здравоохранения на службе у людей", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, не смотря на распространение COVID-19, Банк готов выделить Украине дополнительные $135 млн на совершенствование медицинских услуг на местах.

"Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы", - добавил он.

Теги: #вб #здравоохранение
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