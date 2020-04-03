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19:06 03.04.2020

ВБ готов выделить Украине $135 млн на усовершенствование медуслуг на местах - премьер

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ВБ готов выделить Украине $135 млн на усовершенствование медуслуг на местах - премьер

Всемирный банк (ВБ) готов выделить Украине $135 млн на усовершенствование медуслуг на местах, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с и.о. директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером в пятницу.

"Говорили, в частности, о совместном проекте ВБ и МОЗ "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Взирая на распространение COVID-19, наши партнеры готовы выделить Украине дополнительные $135 млн на усовершенствование медуслуг на местах", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Он также уточнил, что эти средства будут направлены на закупку медоборудования, реконструкцию абмулаторий семейной медицины и внедрения в регионах медреформы.

Теги: #вб #финансирование
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