События

14:37 02.04.2020

Мониторинговая миссия ООН считает, что закон об амнистии евромайдановцев мешает расследованию

2 мин читать
Мониторинговая миссия ООН считает, что закон об амнистии евромайдановцев мешает расследованию

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) предоставила отчет, где выписаны рекомендации по расследованию "дел Майдана", среди которых указано, что закон "об амнистии участников Евромайдана" мешает расследованию убийств правоохранителей во время массовых протестов в Киеве в ноябре 2013г - феврале 2014г и должен быть отменен.

Среди препятствий эффективному расследованию в отчете Мониторинговой миссии ООН указаны неукомплектованность судов следственными судьями, которые выдавали бы разрешение на проведение следственных действий, в том числе и экспертиз, неотстранение от должностей ряда высокопоставленных сотрудников МВД, неукомплектованность и недостаток финансирования учреждений судебных экспертиз, а также так называемый "закон о неприкосновенности", который делает невозможным расследование убийств правоохранителей.

В своих рекомендациях правительству Украины, помимо должного материального и финансового обеспечения следственных действий по делам убийств на Майдане, ММПЧУ ООН также отмечает необходимость обеспечения непредвзятого и объективного расследования всех убийств, совершенных во время протестов осенью 2013 - зимой 2014гг, обеспечение явки в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи, обеспечение отсутствия безосновательных задержек в судебных процессах по делам Майдана, а также отмену "закона о неприкосновенности".

Еще одной рекомендуемой законодательной инициативой от Миссии ООН стало изменение процедуры заочного производства, когда приговор сможет быть полностью пересмотрен после задержания обвиняемого.

В свою очередь в ООН призвали международное сообщество обеспечить должное рассмотрение экстрадиционных запросов украинских правоохранителей по делам Майдана, а также предоставить техническую и правовую помощь следствию.

В отчете Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств, отсутствует прогресс в процессах расследования об убийствах 43 человек.

В Государственном бюро расследований опубликовали документ на своем сайте и подчеркнули, что будут руководствоваться рекомендациями ММПЧУ ООН при расследовании "дел Майдана".

Теги: #евромайдан #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 01.04.2020
Коронавирус может довести до нищеты более 8 млн жителей арабских стран - ООН

Коронавирус может довести до нищеты более 8 млн жителей арабских стран - ООН

19:27 30.03.2020
ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

14:59 29.03.2020
ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

17:26 26.03.2020
В марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года

В марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года

17:57 25.03.2020
План ООН по борьбе с коронавирусом предусматривает $33млн помощи Украине

План ООН по борьбе с коронавирусом предусматривает $33млн помощи Украине

16:52 25.03.2020
ООН запускает план на $2 млрд для борьбы с коронавирусом в беднейших странах

ООН запускает план на $2 млрд для борьбы с коронавирусом в беднейших странах

04:44 25.03.2020
Совет Безопасности ООН продолжает свою работу по видеосвязи из-за коронавируса

Совет Безопасности ООН продолжает свою работу по видеосвязи из-за коронавируса

20:53 19.03.2020
Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

03:39 18.03.2020
СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания

СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания

10:14 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МККК в Украине готов посещать задержанных на неподконтрольных территориях, если будет предоставлен такой доступ

Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 может привести к катастрофе

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 800

В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области количество заболевших COVID-19 возросло до 111 человек, 7 детей в больнице

Еврокомиссия предлагает направить 100 млрд евро в виде займов на схему защиты рабочих мест

Минобразования опровергает информацию о якобы продолжении общенационального карантина до 15 мая и отмену ВНО

Представители политпартий захватили главный офис Госрезерва с целью блокирования его работы, заявляют в Агентстве

Представители политпартий захватили главный офис Госрезерва с целью блокирования его работы, заявляют в Агентстве

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Песок, Павлополя и Авдеевки

Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

Мэр Киева призывает Минздрав включить медиков "скорой" в категорию для дополнительных выплат в условиях коронавируса

Кличко: в Киеве 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего 161 заболевший

В ВОЗ советуют "самоизолированным" воздержаться от курения и спиртного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА