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10:12 18.06.2020

ГБР сообщило о подозрении действующему адвокату, экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

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ГБР сообщило о подозрении действующему адвокату, экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении действующему адвокату, бывшему прокурору отдела прокуратуры Киева.

"Следствием установлено, что 21 января 2014 года бывший прокурор, действуя в сговоре со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам "Евромайдана"", - сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением, служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности прокурором, соединенное с обвинениями в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакции от 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #евромайдан #гбр #активисты
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