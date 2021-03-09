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16:27 09.03.2021

Украинские правоохранители сообщили о подозрении группе крымчан, которые в 2014 году похищали сторонников Евромайдана

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Украинские правоохранители сообщили о подозрении группе крымчан, которые в 2014 году похищали сторонников Евромайдана

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 4 жителям Крыма, которые в марте 2014 года похищали и пытали координаторов и сторонников крымского Евромайдана, пытавшихся мирным путем противодействовать оккупации полуострова, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Одним из ярких примеров беззакония, царящего на полуострове уже семь лет, стали события 9 марта 2014 года, когда на Симферопольском железнодорожном вокзале пособники государства-оккупанта похитили и подвергали пыткам и жестокому обращению координаторов и участников движения "Евромайдан Крым", которые мирным путем противостояли попыткой РФ оккупировать территорию полуострова. В ходе досудебного расследования указанных событий, установлена причастность 4 человек, которым сообщено о подозрениях по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сообщают правоохранители во вторник.

В крымской прокуратуре также отмечают, что сейчас они осуществляют процессуальное руководство в 270 уголовных производствах по более 400 фактам нарушения права на жизнь и здоровье, насильственного исчезновения, лишение свободы, похищение людей, пыток и бесчеловечного обращения на территории Крымского полуострова с момента его оккупации.

"В подавляющем большинстве уголовных производств досудебным расследованием установлена причастность к совершению указанных преступлений представителей государства-оккупанта и ее оккупационной администрации", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, насилие над жизнью и личностью, в частности жестокое обращение и пытки, надругательство над человеческим достоинством, оскорбительное и унизительное обращение в отношении лиц, находящихся под защитой Конвенции и по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины является запрещенным.

Теги: #крым #евромайдан #правоохранители #подозрение
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