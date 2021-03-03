Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года

Городской голова Киева Виталий Кличко в среду, 3 марта, дал показания в Святошинском районном суде столицы по делу о расстрелах на Майдане Независимости в феврале 2014 года, сообщает пресс-служба мэра.

"Виталий Кличко говорил о событиях, в которых принимал участие как народный депутат и один из лидеров Майдана. В частности, о начале акций после неподписания Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с ЕС, о реакции на избиение студентов в ночь на 30 ноября (2013 года - ИФ), о штурме силовиками дома Профсоюзов и переговорах лидеров Майдана с руководством государства. А также о трагических событиях - расстрелах активистов Майдана на улице Институтской 18 и 20 февраля 2014 года", - указывается в сообщении.

Также Кличко опроверг предположения адвокатов бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов, о том, что мирные протестующие применяли огнестрельное оружие против правоохранителей.