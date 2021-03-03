События

14:50 03.03.2021

Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года

1 мин читать
Кличко дал показания в суде по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года

Городской голова Киева Виталий Кличко в среду, 3 марта, дал показания в Святошинском районном суде столицы по делу о расстрелах на Майдане Независимости в феврале 2014 года, сообщает пресс-служба мэра.

"Виталий Кличко говорил о событиях, в которых принимал участие как народный депутат и один из лидеров Майдана. В частности, о начале акций после неподписания Виктором Януковичем Соглашения об ассоциации с ЕС, о реакции на избиение студентов в ночь на 30 ноября (2013 года - ИФ), о штурме силовиками дома Профсоюзов и переговорах лидеров Майдана с руководством государства. А также о трагических событиях - расстрелах активистов Майдана на улице Институтской 18 и 20 февраля 2014 года", - указывается в сообщении.

Также Кличко опроверг предположения адвокатов бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов, о том, что мирные протестующие применяли огнестрельное оружие против правоохранителей.

Теги: #кличко #евромайдан #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 02.03.2021
Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

17:06 02.03.2021
Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

14:05 02.03.2021
Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

12:08 02.03.2021
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации полуострова

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации полуострова

11:50 02.03.2021
Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

19:51 01.03.2021
Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана - это провокация

Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана - это провокация

19:09 01.03.2021
Верховный суд открыл производство по одному из дел о применении санкций к телеканалам

Верховный суд открыл производство по одному из дел о применении санкций к телеканалам

11:03 01.03.2021
Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне для минимизации коррупции и злоупотреблений

Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне для минимизации коррупции и злоупотреблений

12:33 28.02.2021
В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

В Киеве 208 человек заболели Covid-19 за сутки, 14 умерли, 63 выздоровели - мэр

14:01 26.02.2021
Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

Украина планирует отменить переход на летнее и зимнее время

Президент Евросовета пообещал ускорить поставку вакцин от COVID-19 Украине в рамках COVAX

Зеленский предложил ввести санкции за произвол в Крыму, что могло бы стать вкладом ЕС в работу "Крымской платформы"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Испании разгорелся скандал из-за вакцинации сестер короля от COVID-19 в ОАЭ

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне к Украине – опрос

В России по сфабрикованному делу приговорили к 5 годам лишения свободы крымчанина Олега Приходько

Кабмин назначил врио главы Госгеокадастра Сергея Завадского

Илон Маск хочет создать новый город в Техасе

Глава Венецианской комиссии призвал Раду принять законы, которые разрешат участие международных экспертов в отборе судей КС

Президент Евросовета анонсировал принятие "важных решений" против РФ после визита в Украину

Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

ОАЭ первой из стран может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 благодаря активной вакцинации

Украина останется в "зимнем времени", если Рада успеет проголосовать за законопроект до 25 марта - нардеп Пидласа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА