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18:35 28.02.2020

Офис генпрокурора объявил подозрение фигуранту дела о похищении активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого

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Офис генпрокурора объявил подозрение фигуранту дела о похищении активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая в период января-февраля 2014 года оказывала насильственное противодействие мирным акциям протестов, а также совершала похищения и пытки активных участников.

О подозрении было сообщено по итогам досудебного расследования уголовного производства по фактам похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что подозреваемый не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для принимаются меры.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Теги: #луценко #евромайдан #вербицкий #генпрокуратура
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