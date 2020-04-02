События

11:52 02.04.2020

Борющиеся с Covid-19 медики получат доплату в размере трех окладов

1 мин читать
Борющиеся с Covid-19 медики получат доплату в размере трех окладов

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

Соответствующим приказом, который подписал министр здравоохранения Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата, которая будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

В перечень включены все должности экстренной медпомощи, в частности, фельдшеры и водители "скорой".

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 02.04.2020
Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

Посольство США отдает должное бойцам ВСУ, воюющим на Донбассе, несмотря на угрозу коронавируса

12:48 02.04.2020
Мэр Киева призывает Минздрав включить медиков "скорой" в категорию для дополнительных выплат в условиях коронавируса

Мэр Киева призывает Минздрав включить медиков "скорой" в категорию для дополнительных выплат в условиях коронавируса

12:48 02.04.2020
Кличко: в Киеве 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего 161 заболевший

Кличко: в Киеве 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, всего 161 заболевший

12:47 02.04.2020
В ВОЗ советуют "самоизолированным" воздержаться от курения и спиртного

В ВОЗ советуют "самоизолированным" воздержаться от курения и спиртного

12:24 02.04.2020
Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, рекомендовал аптекам работать круглосуточно

Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина, рекомендовал аптекам работать круглосуточно

12:15 02.04.2020
Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 может привести к катастрофе

Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 может привести к катастрофе

11:51 02.04.2020
На КПВВ и блокпостах Донбасса развернуты подразделения РХБ-защиты во избежание распространения коронавируса

На КПВВ и блокпостах Донбасса развернуты подразделения РХБ-защиты во избежание распространения коронавируса

11:51 02.04.2020
Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть

Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за пандемии COVID-19 и падения цен на нефть

11:29 02.04.2020
МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

11:12 02.04.2020
В Греции оцепили лагерь с мигрантами после выявления более 20 случаев заражения COVID-19

В Греции оцепили лагерь с мигрантами после выявления более 20 случаев заражения COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МККК в Украине готов посещать задержанных на неподконтрольных территориях, если будет предоставлен такой доступ

Повреждение структуры водоснабжения и отсутствие питьевой воды на Донбассе во время пандемии COVID-19 может привести к катастрофе

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 800

В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

ПОСЛЕДНЕЕ

МККК в Украине готов посещать задержанных на неподконтрольных территориях, если будет предоставлен такой доступ

Zakaz.ua бесплатно доставит 1000 продуктовых наборов пожилым киевлянам

Ассоциация юристов Украины призывает ВР не допустить сокращение судейского вознаграждения

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию отремонтированных и модернизированных БМП

Во Львовской области пятеро заразившихся коронавирусом находятся в очень тяжелом состоянии

SkyUp изучает возможность продолжения выполнения спецрейсов, консервацию самолетов на период простоя не планирует

Количество заразившихся коронавирусом в Украине превысило 800

Американский джазмен Эллис Марсалис мл. скончался от осложнений, вызванных Covid-19

В ВСУ - первый случай инфицирования коронавирусом у врача Хмельницкого военного госпиталя

Трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья в Украину выявлен на границе с Молдовой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА