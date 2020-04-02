Борющиеся с Covid-19 медики получат доплату в размере трех окладов

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов, сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

Соответствующим приказом, который подписал министр здравоохранения Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата, которая будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

В перечень включены все должности экстренной медпомощи, в частности, фельдшеры и водители "скорой".