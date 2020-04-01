Офис омбудсмена будет мониторить принятые в рамках карантина ограничения для предотвращения нарушения прав и свобод граждан Украины

Офис омбудсмена в ближайшее время предоставит разъяснения о применении положений Конституции Украины о свободе перемещения в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и установленного карантина.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с представителями Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел в связи с ситуацией, которая возникла после эвакуации граждан Украины с острова Бали.

"Я инициировала эту встречу из-за многочисленных обращений граждан Украины, которые сейчас находятся на обсервации в определенных местах, касательно их принудительного содержания и нарушения права на свободу передвижения", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что получила от представителей МИД Украины информацию о мерах, которые предпринимались для эвакуации граждан Украины. Представитель МВД в свою очередь предоставил оперативную информацию касательно количества украинцев, находящихся на обсервации в отеле "Козацкий" и "Пуща Конгресс" и в каких условиях они содержатся.

"Учитывая общественный резонанс вокруг ограничений, установленных правительством, для предотвращения нарушения прав и свобод граждан Украины договорились о включении моего представителя в состав оперативного штаба по преодолению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 при Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время Офис омбудсмена предоставит разъяснения по применению положений Конституции Украины о свободе передвижения в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и установленного карантина", - подчеркнула Денисова.

Она также заявила, что Офис омбудсмена будет осуществлять постоянный мониторинг нормативно-правовых актов, которые будут приниматься в будущем по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина.