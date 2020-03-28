В связи с эпидемией коронавируса в изоляции находятся 158 военнослужащих ВСУ - Минобороны

По состоянию на утро 28 марта среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не обнаружены случаи заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в Twitter.

"По состоянию на 07:00 28 марта в Вооруженных Силах Украины случаи заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 не зарегистрированы", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в изоляции, в том числе в самоизоляции, находятся 158 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (четыре взрослых, один ребенок).