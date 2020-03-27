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10:34 27.03.2020

В Украине разработана инструкция по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время приема передач для заключенных

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В Украине разработана инструкция по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время приема передач для заключенных

Министерство юстиции Украины призывает придерживаться противоэпидемических мероприятий во время приема передач и посылок для заключенных.

"С целью предотвращения распространения на территории учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и учреждений здравоохранения ЦОЗ ГУИС коронавируса COVID-19 принято инструкцию по приему передач и посылок от родственников и близких. В частности, рекомендуется ряд мер, которая обезопасит персонал и заключенных от возможности заражения коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Отмечается, что персонал учреждений, который принимает передачи и посылки, должен работать в средствах индивидуальной защиты - халатах, медицинских масках, перчатках. Так же в средствах индивидуальной защиты, в том числе медицинских масках, должны быть лица, которые осуществляют передачу посылки.

Кроме того, им рекомендовано проводить обработку рук антисептиком непосредственно перед передачей посылки персоналу. Сами дезинфицирующие средства должны размещаться в этих помещениях.

"Также мы считаем необходимым ограничивать одновременное пребывание в помещении большого количества лиц и соблюдать нормативы - 1 человек на 6 кв. м. Присутствующие должны сохранять между собой безопасную дистанцию в 1,5 м. Это позволит не подвергать опасности друг друга", - подчеркивают в министерстве.

Среди других мер, которые рекомендуется соблюдать: приносить продукты и другие товары в магазинной упаковке и обрабатывать дезинфицирующим раствором предметы, которые можно обработать. Предметы и продукты дополнительно могут подлежать облучению бактерицидными лампами в течение 60 минут. В случае отсутствия бактерицидных облучателей предметы и продукты хранятся с соблюдением соответствующего температурного режима в отдельном помещении в течение 24 часов. Кроме того, по окончании работы помещения для приема передач и посылок рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами и проводить облучение помещений бактерицидными лампами в течение 60 минут.

Теги: #коронавирус #минюст
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