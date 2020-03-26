Зеленский предложил украинцам в период карантина научить своих родителей, бабушек и дедушек пользоваться онлайн-сервисами

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в период карантина научить своих родителей, бабушек и дедушек пользоваться онлайн-сервисами.

"Дорогие граждане, я хочу поблагодарить тех, кто сознательно остается дома и придерживается самоизоляции. Этим вы помогаете стране. Это важно продолжать и не выходить на улицу без надобности", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.

Зеленский отметил, что сейчас самое время освоить все онлайн-возможности и научить им своих родителей, дедушек и бабушек.

"В этом поможет платформа, разработанная Министерством цифровой трансформации, где каждый может пересмотреть образовательные сериалы по цифровой грамотности", - рассказал он.