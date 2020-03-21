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21:35 21.03.2020

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

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В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

В Украине зафиксировано 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По результатам исследований, полученных вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины всего зафиксировано 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2), Киевская область и город Киев (2).

"Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили: Черновицкая 15, Днепропетровская 2;  Житомирская 1;  Львовская 1; Киевская 2;  Тернопольская 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки", - подытожили в Минздраве.

 

Теги: #коронавирус #украина
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