Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новгородского, Красногоровки и Новотроицкого

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. В 3:00 утра, с миномета 120 калибра, российские оккупационные войска выпустили 15 мин в сторону позиций Объединенных сил в районе Новгородского. Этот огневой налет противник осуществил по направлению н.п. Широкая Балка", - сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в Киеве в субботу.

Кроме того, враг совершил несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Красногоровки, на что также получил ответ от украинских защитников.

Также была зафиксирована вражеская огневая активность на подступах к с.Новотроицкое, где боевики несколько раз целились из ручного противотанкового гранатомета.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими подразделениями. С начала суток боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - добавили в ведомстве.