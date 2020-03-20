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17:38 20.03.2020

Сотрудник Диканевской колонии продавал осужденным наркотики

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Сотрудник Диканевской колонии продавал осужденным наркотики

 

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали командира одного из отделений Диканевской исправительной колонии №12 (Харьков) за продажу наркотиков осужденным.

"По предварительной информации, чиновник колонии наладил механизм продажи наркотических средств в местах лишения свободы. 20 марта 2020 командир был задержан после сбыта каннабиса одному из осужденных", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Теги: #гбр #колония #наркотики
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