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14:53 19.03.2020

Министр обороны и начальник Генштаба посетили передовые позиции украинских военных в зоне ООС

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Министр обороны и начальник Генштаба посетили передовые позиции украинских военных в зоне ООС

Министр обороны Украины Андрей Таран и начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершили двухдневную поездку в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины, в частности, ознакомились с ситуацией на участках, где было проведено разведение сил и средств.

"На командных пунктах и передовых позициях подразделений Объединенных сил министр обороны и начальник Генштаба обсудили вопросы эффективного противодействия вооруженным провокациям противника и внедрение новейшего боевого опыта в войсках, а также ознакомились с ситуацией по безопасности на участках, где проведены мероприятия по разведению сил и средств", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг.

В частности, Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения, где враг в последнее время проявляет наибольшую активность. Министр заверил, что результаты визита рабочей группы оборонного ведомства в районы проведения ООС будут тщательно проанализированы, на основании чего будут приняты соответствующие управленческие решения.

Кроме того, Таран и Хомчак во время поездки осмотрели военные инфраструктурные объекты, которые уже созданы, а также те, что находятся в состоянии строительства или на стадии подготовки проектной документации: полевые лагеря, военные городки для частей и подразделений, местом дислокации которых определены Донецкая и Луганская области. Министр обороны и начальник Генштаба ВСУ, пребывая на объектах, оценили преимущества и возможные недостатки предложенных решений, обсудили варианты по размещению войск в пунктах постоянной дислокации и решение социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.

Теги: #оос #минобороны #генштаб
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