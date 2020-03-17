ФГВФЛ временно приостановил прием граждан в связи с карантином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приостановил прием граждан на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил Фонд во вторник.

"В связи с введением карантина с 12 марта по 3 апреля 2020 на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 личный прием граждан... временно не будет осуществляться" - говорится в сообщении.

Согласно ему, все обращения граждан Фонд принимает исключительно в письменной форме на адрес банка или официальную почту.