События

12:35 16.03.2020

В Черновцах вечером закрываются общепиты и часть магазинов, мэр призвал жителей без нужды не покидать дома

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук объявил о закрытии учреждений общественного питания в городе, прекращении работы всех магазинов, не торгующих продуктами предметами питания и предметами первой необходимости, и ограничении работы общественного транспорта с вечера понедельника, 16 марта, в рамках борьбы с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Он отметил, что одна из заболевших жительниц области получила заражение, не пребывая в Италии или в другой стране, где этот вирус распространяется, "то есть заражение уже произошло уже внутри Черновицкой области, здесь на месте", в связи с чем и стало необходимым принятие таких мер.

"Мы с 18:00 прекращаем работу учреждений общественного питания на территории г.Черновцы…. Призываю предпринимателей, если есть желание, все-таки предоставлять услуги по доставке продуктов питания жителям по заявке. Я думаю, это будет необходимо, и эта услуга будет пользоваться спросом", - сказал Каспрук в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Facebook в среду.

При этом он призвал предпринимателей защитить сотрудников всеми возможными средствами, отказаться от использования наличных средств и минимизировать контакт с покупателями.

"Прекращается работа всех учреждений торговли, которые не торгуют предметами питания и предметами первой необходимости, такие как бытовая химия, определенный перечень хозяйственных товаров, средств личной гигиены и так далее", - сказал мэр, добавив, что при этом в магазинах, которые продолжат работу, будет уменьшено допустимое количество посетителей, которые смогут там находиться одновременно.

"Что касается общественного транспорта в городе, точно так же сегодня будет принято решение про определенные ограничения… Речь будет идти о том, чтобы обеспечить в первую очередь общественным транспортом тех людей, которые остаются работать", - сказал мэр, пообещав сообщить детали позже.

Каспрук также сообщил, что распорядился органам местного самоуправления перейти в "очень ограниченный ражим работы" с минимальным физическим контактом с жителями. "Будут созданы все условия, чтобы черновчане смогли получить услуги административные или консультацию по телефону или с помощью Интернет-средств. Часть сотрудников мы просим взять отпуска и изолироваться с членами семьи", - сказал городской голова.

Он также анонсировал разработку рекомендаций по работе почтовых, банковских отделений. "Будут рекомендации, если ситуация будет усложняться, будет принятие решения о существенном ограничении", - сказал Каспрук.

Мэр обратился к родителям, подчеркнув, что "дети на карантине должны находится исключительно дома" и не должны перемещаться по городу, кроме крайней в том необходимости. То же касается и лиц преклонного возраста и лиц с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. "В ваших интересах их жилья вообще не выходить…Будет создан отдельный оперативный штаб с привлечением наших сотрудников социальных служб, волонтеров, которые будут предоставлять услуги по доставке продуктов, лекарств, возможно", - сказал городской голова, обращаясь к ним.

Он призвал жителей города без особой необходимости из домов не выходить, общественным транспортом пользоваться минимально. "Готовимся к серьезным вызовам", - резюмировал Каспрук.

Теги: #коронавирус #черновцы
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