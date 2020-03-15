События

11:00 15.03.2020

На Сейшельских островах выявили два случая заражения коронавирусом

1 мин читать

На Сейшельских островах подтвердили два случая заражения коронавирусом, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Заражение подтвердилось у двух граждан, вернувшихся 11 марта из Италии. Эти люди контактировали с зараженным человеком.

По словам представителя Минздрава Джуда Гедеона, зараженных отправили на карантин в одно из медучреждений, в настоящее время власти пытаются установить, с каким количеством людей могли контактировать зараженные.

Теги: #данные #сейшелы #вирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:22 14.03.2020
В Эстонии за день выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Эстонии за день выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

02:27 14.03.2020
Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

Число жертв коронавируса в мире достигло 5,373 тыс. человек, инфицировано более 140 тыс.

21:04 12.03.2020
Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем

Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем

04:04 12.03.2020
Число жертв коронавируса в мире достигло 4,57 тыс. человек, инфицировано более 122 тыс

Число жертв коронавируса в мире достигло 4,57 тыс. человек, инфицировано более 122 тыс

01:33 11.03.2020
Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

19:48 10.03.2020
Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

22:52 09.03.2020
Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Европе, более 500 умерли

Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Европе, более 500 умерли

05:02 09.03.2020
Более 1,1 тыс. человек заразились коронавирусом во Франции

Более 1,1 тыс. человек заразились коронавирусом во Франции

00:27 09.03.2020
Более 600 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании

Более 600 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании

22:05 08.03.2020
Италия закупит 22 млн масок для защиты от коронавируса

Италия закупит 22 млн масок для защиты от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Украинских туристов закрыли на карантин в Египте

Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок из-за коронавируса

США приостанавливают въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса

Предварительно борт с украинцами вылетит из итальянского Тревизо в воскресенье во второй половине дня, время еще согласовывается - Криклий

ПОСЛЕДНЕЕ

Пятеро украинских военных погибли на Донбассе за минувшую неделю

В Украине новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано

На границе с Румынией задержан гражданин Афганистана, пытающийся незаконно попасть на территорию Украины

Беларусь временно приостановила движение поездов в Украину

Ровенская АЭС вывела в плановый ремонт блок №2

В Харькове неизвестные подорвали банкомат и забрали деньги

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Звонки с мобильных на горячие линии госучреждений Украины станут бесплатными из-за распространения коронавируса

Минздрав через смс-сообщения будет информировать украинцев о коронавирусе

В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против Нетаньяху

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА