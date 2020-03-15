На Сейшельских островах выявили два случая заражения коронавирусом

На Сейшельских островах подтвердили два случая заражения коронавирусом, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Заражение подтвердилось у двух граждан, вернувшихся 11 марта из Италии. Эти люди контактировали с зараженным человеком.

По словам представителя Минздрава Джуда Гедеона, зараженных отправили на карантин в одно из медучреждений, в настоящее время власти пытаются установить, с каким количеством людей могли контактировать зараженные.