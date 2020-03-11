В ВОЗ призывают искать баланс между защитой от коронавируса и заботой об экономике и социальной жизни

Власти стран мира должны стараться найти правильный баланс между защитой населения от коронавируса COVID-19 и реализацией других ключевых задач, заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Все страны должны найти правильный баланс между защитой здоровья людей и минимизацией проблем в экономике и социальной сфере, не забывая о соблюдении прав человека", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Ранен в ВОЗ сообщили, что объявляют пандемию в связи с продолжением распространения коронавируса на планете.