Ограничения в Киеве в связи с распространением в мире коронавируса будут пока с 12 до 31 марта, в массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек

С целью предотвращения распространения коронавируса на территории Киева в столице Украины вводятся ограничительные меры с 12 марта до 31 марта 2020 года.

Это предусмотрено решением, которое приняла 11 марта постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, текст которого был роздан журналистам перед пресс-конференцией в КГГА среду.

Решение приостанавливает учебный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионально (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности, в высших учебных заведениях.

КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовые мероприятия, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию", - говорится в протоколе заседания комиссии от 11 марта.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворознюк пояснил, что такое количество взять по примеру таких городов, как Сингапур и Гонконг, где такие меры позволили не допустить серьезного распространения коронавируса.