В Закарпатской области контрабандисты пытались вывезти в Румынию более 3 тыс. медицинских масок

В Закарпатской области военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда предотвратили попытку вывоза из Украины партии одноразовых медицинских масок, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий", - указывается в сообщении.

Пограничники отмечают, что сами контрабандисты сбежали, бросив пакеты, предположительно на мотоцикле – на это указывают оставшиеся на грунте следы колес.

На данный момент продолжаются поисковые мероприятия.