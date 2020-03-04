События

10:58 04.03.2020

В Закарпатской области контрабандисты пытались вывезти в Румынию более 3 тыс. медицинских масок

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В Закарпатской области контрабандисты пытались вывезти в Румынию более 3 тыс. медицинских масок

В Закарпатской области военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда предотвратили попытку вывоза из Украины партии одноразовых медицинских масок, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий", - указывается в сообщении.

Пограничники отмечают, что сами контрабандисты сбежали, бросив пакеты, предположительно на мотоцикле – на это указывают оставшиеся на грунте следы колес.

На данный момент продолжаются поисковые мероприятия.

Теги: #маски #закарпатье #контрабанда
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